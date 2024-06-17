Politika

YİK üyesi Şahin: (Özel'e) "Normalleşmenin devamına leke sürecek, böylesi sözlerden de kaçınmak gerekir"

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin:

" Kelebeğin ömrü kadar olmamalıdır, bu siyasetteki yumuşamalar ve normalleşmeler"

"Siyasette daha önce görmediğimiz bu karşılıklı yumuşama, vatandaşa, siyasi parti tabalarına da yansıdı.

"Siyasette uzun konuşmak her zaman iyi netice vermeyebilir"

KARABÜK - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya karşı "Normalleşmenin devamına leke sürecek, böylesi sözlerden de kaçınmak gerekir" dedi.

Memleketi Karabük'te, Vali Mustafa Yavuz Başkanlığında il protokol bayramlaşması ve ardından AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programlarına katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Kurban kesmek kadar sav olan bir şey, varsa aramızdaki dargınlıkları ve kırgınlıklar kesmek" gerekir diyerek siyasette yaşanan normalleşmeye dikkat çekti.

Şahin, bayram yaklaşırken siyasette de bir normalleşme olduğunu ifade ederek, " Daha önceki bayramlardan önce böyle bir normalleşme pek görmemiştik. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti, oda mukabil olarak iadeyi ziyarette bulundu. Güzel bir şey. Bayram öncesi siyasette daha önce görmediğimiz bu karşılıklı yumuşama, vatandaşa, siyasi parti tabalarına da yansıdı. Dolayısıyla bayramlar beklemiş olduğumuz o güzelliği birlikte yakalamamıza sebep oldu. Cumhurbaşkanımız bu karşılılklı ziyaretlerden sonra bir değerlendirmede bulunarak 'Kelebeğin ömrü kadar olmamalıdır, bu siyasetteki yumuşamalar ve normalleşmeler. Uzun sürmeli' demişti. Gerçekten bu karşılıklı ziyaretler ve normalleşmeler uzun süreli olmalı ki, ülkemizde siyaset gerçekten normal bir zeminde yapılsın. Sayın Özel, Cumhurbaşkanımızın iadeyi ziyaretinden sonra İstanbul'a gitti ve İBB Başkanı yanında açıklama yaptı. Burada dedi ki, '( Devlet Bahçeli'ye hitaben) Siz suç ortağınıza bizi doğrultuyorsunuz. Kim suç ortağı AK Parti. Yani AK Parti'yi suç işlemiş bir örgüt olarak tanımladı. Özgür beyi yakinen tanırım, biraz uzun konuşur ve güzel de konuşur. Ama siyasette uzun konuşmak her zaman iyi netice vermeyebilir. Öz ve sözünün amacına ulaştıktan sonra orada bırakacaksınız. Daha sonra partimizin sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Genel Başkan siz bir süre önce AK Parti'yi ziyaret ettiniz. Bir suç örgütünü mü ziyaret ettiniz?. Recep Tayyip Erdoğan beyi siz kendi makamınızda kabul ettiniz. Bir suç örgütünün genel başkanını mı acaba kabul ettiniz?" diyerek bir soru sordu. İşte bu sorunun altında kalmamak için bu normalleşmenin devamına leke sürecek, böylesi sözlerden de kaçınmak gerekir." diyerek uyarılar da bulundu.

" Gazze'de insanın yanı sıra Hayvan soykırımı da var"

Tüm İslam alemi barış ve huzur içinde Kurban bayramını yaşamadan yaşadığımız her kurban bayramı bizim için eksiktir diyen Şahin, " Bombalar altında bayramı yaşamayan Müslüman ülkeler var. Bir vakıf Gazze'de kurban kesmek için program yaptı. Bizde o yolla bizde o vakfa bağışta bulunduk. Mesaj attılar ve 'Gazze'de kurban bulamıyoruz kesecek" demişler. Bu katil ve soykırımcı İsrail Gazze'de sadece insanlara soykırım uygulamıyor, hayvanlara da soykırım uyguluyor. Bu bakımdan böylesine zor şart altında bir dünyada yaşıyoruz. Bundan kurtulmanın yolu, bizim İslam alemi ve Müslümanlar olarak kenetlenmemiz lazım. Aramızdaki ufak tefek sorunları bir kenara bırakmamız lazım ve kendi meselelerimize yoğunlaşmamız lazım" dedi.