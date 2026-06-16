Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
16.06.2026 14:27  Güncelleme: 14:29
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Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmek üzere muhtarlarla buluştu. Toplantıda ortak akıl ve katılımcı yönetim vurgusu yapıldı.

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmek üzere muhtarlarla bir araya geldi.

Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede görev yapan muhtarlarla buluştu. Balaban Kadın Kooperatifi'nde düzenlenen programa; Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve belediye başkan yardımcıları da katıldı. Başkan Oktay Yılmaz, samimi bir ortamda geçen toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Yılmaz, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Yıldırım'daki muhtarlarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, mahallelerin ihtiyaçlarını ortak akıl ve istişare kültürüyle belirlediklerini söyledi.

Muhtarların vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Şehrimiz ve insanlarımız için hizmet üretirken temel dayanağımız muhtarlarımızdır. Sizlerle sık sık buluşarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Şehrimizi geleceğe taşıyacak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeler için muhtarlarla sürekli iletişim halindeyiz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve hemşehrilerimizin taleplerine hızlı çözümler üretmek adına muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, "Sizlerden gelen her türlü talep ve öneri bizim için kıymetlidir. Bu sayede mahallelerimizin ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyor, çözüm odaklı çalışmalar yürütüyoruz. 'Daha yaşanabilir bir Yıldırım' hedefimize ulaşmak için muhtarlarımızın katkısını ve desteğini önemsiyoruz. Ortak akıl ve istişare kültürüyle ilçemize değer katıyoruz. Hep birlikte Yıldırım'ı geliştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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