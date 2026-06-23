Yıldırım'dan İBB'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Yıldırım'dan İBB'ye Sert Eleştiriler

23.06.2026 16:48
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Adem Yıldırım, İBB'nin Rumeli Hisarı restorasyonunu ve İETT'nin otobüs sorununu eleştirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Rumeli Hisarı'nda yaptığı restorasyon çalışmalarını eleştirerek, "Sultan Fatih'in 3 ayda yapmış olduğu Rumeli Hisarı'nı bunlar 6 yılda restore edemediler." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB'ye bağlı İETT'nin mevcut otobüs sayısını eleştirdi.

İETT'nin mevcut otobüs sayısının 3 bin 512 olduğunu söyleyen Yıldırım, bunun 402'sinin Ekrem İmamoğlu döneminde alındığını, otobüslerin uzun kullanıldığı için artık yıprandığını vurguladı.

Otobüs yangınlarına dikkati çeken Yıldırım, "Yanan otobüs sayısı ile CHP döneminde alınan otobüs sayısını kıyasladığımız zaman yanan otobüs sayısı, alınan otobüs sayısından daha fazla." diye konuştu.

İETT'nin 2025'teki borcunun 35 milyar lira olduğunu belirten Yıldırım, bu durumu da eleştirdi.

Halkalı-Arnavutköy hattının açılışını hatırlatarak, İBB'nin metro politikasına tepki gösteren Yıldırım, "Sen ne yaptın? Bizim belediye döneminde projesini başlattığımız metrolardan kaç tanesini yaptın? Bir metrekarelik tünel kazdın mı? Kazmadın, biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Rumeli Hisarı'nın yakınında esnafla bir araya geldiğini dile getiren Yıldırım, esnafın Rumeli Hisarı'nın restorasyonundan muzdarip olduğunun altını çizdi.

Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 6 yıl önce başladığına ve halen bitirilemediğine dikkati çeken Yıldırım, bu durumun esnafı zor durumda bıraktığını kaydetti. Yıldırım, "Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmek için Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırmıştır. 3 ay gibi bir sürede yaptırıp faaliyete geçirmiş. Sultan Fatih'in 3 ayda yapmış olduğu Rumeli Hisarı'nı bunlar 6 yılda restore edemediler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adem Yıldırım, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika Politika Yıldırım'dan İBB'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

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