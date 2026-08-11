Yılmaz: 468 Evet Tarihi ve Değerli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un yasalaşmasına ilişkin, "Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un yasalaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, kanunun Türkiye'ye ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir" dedi.

Yılmaz, ayrıca Meclis çatısı altında yaklaşık 1 yıldır katılımcı ve gündelik siyasetin üstünde bir yaklaşımla sürece yapıcı katkı sunan tüm parti gruplarına, milletvekillerine ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerini iletti.

"Süreç devlet aklı ve millet irfanı ile titizlikle yönetilmiştir"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından oluşturulan ortak raporun yapılan yasal çalışmanın zeminini oluşturduğunu ve istikametini çizdiğini ifade eden Yılmaz, "Bundan sonraki süreç de Meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesi ile ilerleyecektir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrıları ile yaklaşık iki yıl önce başlayan ve sürdürülen bu süreçte Cumhur İttifakı kararlı bir tutum sergilemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin çeşitli aşamalarında verdiği talimatlar ile bir devlet politikasına dönüşen terörsüz Türkiye hedefi, kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve ortak akıl ile olgunlaştırılmış, devletimizin niteliklerinden ve milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemiştir. Süreç devlet aklı ve millet irfanı ile titizlikle yönetilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır"

Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için ortaya koydukları liderlik için şükranlarımızı sunuyoruz. Yaptıkları eşsiz fedakarlıklar ile ülkemizi bugünkü güçlü konuma ulaştıran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Meclisimizde atılan bu tarihi adımın, toplumsal bütünleşmemizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, demokrasimizi güçlendirmesini, kalkınmamıza ivme katmasını, bölgemiz üzerinde oynanmaya çalışılan emperyalist oyunları boşa çıkarmasını, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum. Üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç, tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye Modeli hayata geçirilmiştir. Bu yaklaşım etnik ve mezhebi fay hatları üzerinden bölgemizi karıştırmaya, ülkeleri bölmeye çalışanlara verilen en güçlü cevaptır. Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz. Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır."