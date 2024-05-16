Yılmaz, bayram coşkusunu yaşamaya davet etti

Politika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, "Sizleri, düzenleyeceğimiz ücretsiz etkinliklere davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor. Spor, kültür ve sanat alanında ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikler, her yaş grubundan yurttaşa hitap edecek şekilde planlandı.

Bayram coşkusunu zirveye taşıyacak etkinliklerin programı şu şekilde:

18 Mayıs 2024 Cumartesi: Saat 14.00'te Alleben 1 Yüzme Havuzunda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Yüzme Şenlikleri gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 14.00-17.00 arasında Gazikent Stadyumu'nda, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi ve Şehitkamil Vadi Park'ta 'Gençlik Spor Şöleni' düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise Pancarlı Festival Alanı'nda saat 20.00'de Warm Up-DJ Zen, saat 21.30'da Gülşen ve saat 23.00'te İlkay Sencan sahne alacak.

19 Mayıs 2024 Pazar: Saat 18.00'de Celal Doğan Parkı ile Şehitkamil Meydanı arasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel 100 Metre Bayraklı Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 19.00'da Şehitkamil Sanat Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konservatuar Hazırlık Öğrencileri Konseri düzenlenecek.

Başkan Umut Yılmaz, "Sizleri, sevdiklerinizle birlikte bu muhteşem organizasyonlarda ağırlamaktan büyük onur duyacağımızı belirtmek isterim. Unutulmaz anlar ve bayram coşkusunu birlikte yaşamak için sizleri etkinlik alanlarımızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Sevgi ve saygılarımla" diye konuştu. - GAZİANTEP