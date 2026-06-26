Yılmaz'dan Öğrencilere Yaz Tatili Tavsiyeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karne alan öğrencilere, yaz tatilini dinlenmenin yanı sıra bol bol kitap okuyarak, spor yaparak ve ailelerine destek olarak en güzel şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla yaptığı paylaşımda, karne alan öğrencileri tebrik etti.

Cevdet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili çocuklar, karne sevincinizi yürekten paylaşıyor, her birinize sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu bir yaz tatili diliyorum. Başarı kadar merakı, öğrenme heyecanını ve iyi insan olma idealini daima canlı tutmanızı temenni ediyorum. Yaz tatilini dinlenmenin yanı sıra bol bol kitap okuyarak, spor yaparak ve ailelerinize destek olarak en güzel şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bilgi ve tecrübeleriyle evlatlarımızın yetişmesine emek veren, yıl boyunca büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli öğretmenlerimize ve fedakarlıklarıyla her zaman çocuklarının yanında olan ailelerimize de gönülden teşekkür ediyorum."