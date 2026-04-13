Yılmaz, Kazakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14-15 Nisan tarihlerinde Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Resmi temaslarda bulunacak olan Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 14. Dönem Toplantısı ve imza törenine de katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında ilk olarak 14 Nisan'da Astana'da düzenlenecek DTİK toplantısına katılacak. 15 Nisan'daki temasları çerçevesinde Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile hükümet binasında baş başa görüşme gerçekleştirecek. Yılmaz, ardından Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 14. Dönem Toplantısı ve imza törenine iştirak edecek. Yılmaz, ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev ile Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek ve Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temasları kapsamında Kazakistan Ulusal Müzesi'ni ziyaret edecek ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'nde incelemelerde bulunacak. Yılmaz, ziyaretinin genelinde Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik iş birliği, yatırım fırsatları ve teknoloji alanındaki ortaklıkların geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunacak. - ANKARA