Yılmaz, Kazakistan Müzesi ve AI Merkezini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Ulusal Müzesi ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'ni ziyaret etti.

Yılmaz, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki programlarının ardından, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile ülkenin köklü geçmişini ve kültürel zenginliğini tanıtan Kazakistan Ulusal Müzesi'ni ziyaret ederek, burada yer alan eserlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Bektenov ile Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'ne geçen Yılmaz'a buradaki yapay zeka çalışmalarına ilişkin brifing verildi.