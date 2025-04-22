Yılmaz, Malezya Başbakan Yardımcısı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malezya Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Fadillah Yusuf'u kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduklarını belirtti.

Görüşmede, enerji ve su kaynakları başta olmak üzere, iki ülke arasında tecrübe paylaşımının mümkün olduğu alanları ele aldıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

" Güneydoğu Asya'daki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile kapsamlı stratejik ortaklığımızı her alanda güçlendirmeye kararlıyız. 2024 yılında 5,1 milyar doları aşan ticaret hacmimizi, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturarak 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Parlamentolarımız arasındaki güçlü ilişkileri ve ülkemizin ASEAN ile ilişkilerinin derinleşmesinde Malezya'nın verdiği desteği çok kıymetli buluyoruz. Bölgesel barış, istikrar ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda Malezya ile işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Sayın Yusuf ve heyetine, nazik ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğine sundukları katkılar için teşekkür ediyorum."

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar da yer aldı.