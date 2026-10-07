Yılmaz, tasfiye yasalaşırsa ekimde 1 milyon TL'ye kadar anapara ödemesi öngörüyor

Yılmaz, tasfiye yasalaşırsa ekimde 1 milyon TL'ye kadar anapara ödemesi öngörüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabileceğini öngördüklerini belirtti. Bu öngörü, söz konusu teklifin yasalaşmasına bağlı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz"
Kaynak: AA
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