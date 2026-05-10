Yılmaz Tunç\'tan Anneler Günü\'nde Anlamlı Ziyaret

10.05.2026 15:18
Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle annesinin mezarını ziyaret etti. Tunç, daha sonra ise şehit anneleri ve eşleriyle buluştu.

Önceki Dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle memleketi Bartın'a geldi. Ulus ilçesine bağlı Ulupınar köyündeki evinde kalan Bakan Tunç, 6 yıl önce vefat eden annesi Behiye Tunç'un mezarını ziyaret etti. Yaptığı duanın ardında şehir merkezine geçen Yılmaz Tunç, burada ise Bartın valiliği tarafından şehit annelerine ve eşlerine verilen yemeğe katıldı. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Vali Nurtaç Arslan ile birlikte programa katılan Tunç, konuşmasında ise şehitlerin ve annelerin önemine dikkat çekti. Şehit anneleri ve şehit eşlerinin Anneler Günü'nü kutlayan Tunç, "Bir taraftan annesiniz, bir taraftan şehit annesiniz. Sizler can ciğer evlatlarınızı bu vatan uğruna şehit verdiniz. Bu gün bizler, huzur içerisinde, güvenli ve birlik beraberlik içerisinde yaşıyorsak, ay yıldızlı bayrağımız dalgalanabiliyorsa, sizler sayesinde, sizlerin evlatları sayesinde. Bu nedenle şehitlerin emaneti olan sizler, bizim için en önemli değerlerden birisiniz. Onların emanetlerine sahip çıkabiliyorsak ne mutlu. İnşallah şehit vermediğimiz, huzurlu, terörsüz bir Türkiye'ye kavuşturmanın mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Bu gün terörsüz Türkiye'yi konuşabiliyorsak sizlerin evlatları, eşleri sayesinde. Eğer onların yarım asra yakın, 41 yıldır canları pahasına gerçekleştirdiği o mücadele olmasaydı, bu günkü huzur ortamını, terörsüz Türkiye ortamını konuşmamız mümkün olamazdı. Bundan sonra da şehitlerimizin gazilerimizin emanetlerine sahip çıkacağız. Onları incitecek, rahatsız edecek, milletimizi huzursuz edecek hiç bir adım atmayacağımızı bugüne kadar söyledik, Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Tunç, program sonunda ise şehit annelerinin ellerini öperek alandan ayrıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
