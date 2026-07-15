Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı

Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı\'na çiçek bıraktı
15.07.2026 14:09
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Anıtı'na çiçek bırakarak dua etti, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek demeti bıraktı.

Yılmaz ve beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı.

Tören alanına, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Yılmaz, anıta çiçek demeti bırakarak, dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği de marş icra etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı - Son Dakika

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