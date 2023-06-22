Yılmaz ve Şimşek'in Bulunduğu Uçak BAE'ye İndi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ziyaret öncesi bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Havalimanında BAE'li heyet tarafından karşılanan iki isim, BAE Devlet Başkanı ile ekonomik alandaki iş birliklerini konuşacak.

DEVLET BAŞKANI TARAFINDAN AĞIRLANACAKLAR

BAE'ye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Yılmaz ve Şimşek, heyetler arası görüşmelerin ardından BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilecek.

EKONOMİK İŞ BİRLİKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanlarının değerlendirileceği görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan'ın da yer alacağı belirtildi.