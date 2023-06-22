Yılmaz ve Şimşek'in Bulunduğu Uçak BAE'ye İndi - Son Dakika
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Yılmaz ve Şimşek'in Bulunduğu Uçak BAE'ye İndi

Yılmaz ve Şimşek'in Bulunduğu Uçak BAE'ye İndi

22.06.2023 09:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bulunduğu uçak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) indi. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanlarının değerlendirileceği görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ziyaret öncesi bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Havalimanında BAE'li heyet tarafından karşılanan iki isim, BAE Devlet Başkanı ile ekonomik alandaki iş birliklerini konuşacak.

DEVLET BAŞKANI TARAFINDAN AĞIRLANACAKLAR

BAE'ye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Yılmaz ve Şimşek, heyetler arası görüşmelerin ardından BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilecek.

Mehmet Şimşek, BAE'de! Devlet Başkanı Al Nahyan ile ekonomik iş birliklerini konuşacak

EKONOMİK İŞ BİRLİKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanlarının değerlendirileceği görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan'ın da yer alacağı belirtildi.

Mehmet Şimşek, BAE'de! Devlet Başkanı Al Nahyan ile ekonomik iş birliklerini konuşacak
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidiyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidiyor

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Son Dakika Politika Yılmaz ve Şimşek'in Bulunduğu Uçak BAE'ye İndi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz ve Şimşek'in Bulunduğu Uçak BAE'ye İndi - Son Dakika
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