Yolda gördüğü turistleri durdurup ilçeyi sordu - Son Dakika
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Yolda gördüğü turistleri durdurup ilçeyi sordu

18.10.2022 14:35
Yolda gördüğü turistleri durdurup ilçeyi sordu

Çarşı ve esnaf ziyareti gerçekleştiren Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yolda karşılaştığı turistleri durdurup ilçeyle ilgili görüşlerini sordu.

Çarşı ve esnaf ziyareti gerçekleştiren Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yolda karşılaştığı turistleri durdurup ilçeyle ilgili görüşlerini sordu.

Çarşı ve esnaf ziyareti gerçekleştiren Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, vatandaşların yanı sıra turistlerle de sohbet etti. Yolda karşılaştığı turistleri durdurup sohbet eden Albayrak, ilçe ile ilgili izlenimlerini sordu. Turistler ise bu soruya çok güzel bir yer diye cevap verdi. İlçeye bir daha gelmek istediklerini söyleyen turistler, memleketlerine giderek çevrelerindeki insanlara da Halfeti'ye gelmeleri yönünde tavsiyede bulunacaklarını dile getirdi. Yerli halk kadar dışarıdan gelen turistlerin ilçeye bakışının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Albayrak, tarihi ve doğal güzelliğiyle Türkiye'nin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Halfeti'ye daha fazla turistin gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şeref Albayrak, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yolda gördüğü turistleri durdurup ilçeyi sordu - Son Dakika

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