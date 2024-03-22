Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık: Yomra\'nın en modern ilçe olmasını istiyoruz

Politika

Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, hizmet siyaseti yaptığını belirterek, "Yaptığımız işler ortadadır. Daha yapacak işlerimiz var. Yomra için hayallerimiz var. Yomra'nın ülkemizin en modern ilçesi olmasını istiyoruz" dedi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık seçim çalışmalarına devam ediyor. Gürsel mahallesinin sakinleri ile bir araya gelen Başkan Bıyık yoğun ilgi gördü. Gerçekleştirdiği icraatlar ve yeni dönem projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Bıyık, "Benim siyasetim hizmet siyasetidir. Bizim tek derdimiz Yomra'ya hizmet etmektir. Bu kadim ilçenin daha güzel hale gelmesi, insanlarımızın daha güzel ortamda yaşaması dışında bir gayemiz olmadı, bundan sonrada olmayacak" ifadelerini kullandı.

Geride kalan beş yılda Yomra'ya oldukça güzel hizmetler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Bıyık, "Ben yaptıklarımızla sizin karşınızdayım. Allah nasip etti, hep birlikte el ele verdik, çok güzel işler yapmayı başardık. Benim siyasetim hizmet siyasetidir, eser siyasetidir. Yaptığımız işler ortadadır. Daha yapacak işlerimiz var. Yomra için hayallerimiz var. Yomra'nın ülkemizin en modern ilçesi olmasını istiyoruz. Yomra'da yaşamanın bir ayrıcalık olmasını arzu ediyoruz. Bu amaçla çok güzel işler yaptık, yeni dönemde yine güzel işler yaparak ilçemizi zirveye çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle sizlerden bir dönem daha yetki istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Bıyık, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını ayrıntıları ile yanıtladı. - TRABZON