Yoon'a Azil Tehdidi: PPP Lideri Açıkça İfade Etti - Son Dakika
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Politika

Yoon'a Azil Tehdidi: PPP Lideri Açıkça İfade Etti

PPP lideri Han Dong-hoon, Yoon'un sıkıyönetim ilanına tepki göstererek azil yolunun savunulması gerektiğini belirtti.

12.12.2024 08:04
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un son açıklamalarına tepki gösteren PPP lideri Han Dong-hoon, "Azilden daha iyi bir yol bulmaya çalıştık, ancak olmadı" dedi. Han, "Başkanı azil yoluyla görevinden uzaklaştırmak, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunmak için şimdilik tek yol" açıklamasında bulundu.

Sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle görevden alınma riski ile karşı karşıya olan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a bir darbe de kendi partisinden geldi. Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Yoon'un "azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla yüzleşmeye hazır olduğu" ve "sıkıyönetimin yargıya tabi olmadığı" şeklindeki son açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Yoon'un son açıklamalarının daha önce söz verdiğinin aksine "erken istifa etmeyi düşünmediğini" gösterdiğini kaydeden Han, "Başkanın erken istifa etmek gibi bir niyetinin olmadığını anladık. Bu, görev süresi gibi konuları partiye bırakma konusunda halka daha önce verdiği sözün ihlalidir" şeklinde konuştu.

"PPP milletvekilleri azil oylamasında özgür"

Yoon'un görevden alınması için muhalefet partileri tarafından Ulusal Meclis'e sunulan ancak PPP'nin boykotu nedeniyle geçersiz sayılan ilk azil önergesini hatırlatan Han, "Azilden daha iyi bir yol bulmaya çalıştık, ancak olmadı" ifadelerini kullandı. "Başkanı azil yoluyla görevinden uzaklaştırmak, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunmak için şimdilik tek yol" diyen Han, PPP milletvekillerinin bir sonraki azil oylamasında "inanç ve vicdanlarına göre" karar vermekte özgür olduklarını söyledi. Han, "Milletvekillerimizin ülke ve halk için oy kullanacaklarına inanıyorum" dedi.

Sıkıyönetim sonrasında ikinci kez halka seslenmişti

Günün erken saatlerinde halka seslenen Yoon, ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için sıkıyönetim ilan ettiğini yineleyerek, "Başkanın sıkıyönetim ilan etme hakkını kullanması, af hakkının kullanılması veya diplomatik hakların kullanılması gibi yargıya tabi olmayan bir yönetim eylemidir" ifadelerini kullanmıştı. Kendisi hakkında verilen görevden azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla "yüzleşmeye hazır olduğunu" söyleyen Yoon, erken istifa niyetinin olmadığının sinyalini vermişti.

Yoon özür dilemişti

Siyasi krize neden olan sıkıyönetim kararı sonrasında yaptığı ilk açıklamada halktan özür dileyen Yoon "Sıkıyönetim kararıyla ilgili herhangi bir yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Yoon, kendi görev süresi ile ilgili karar da dahil olmak üzere ülkenin geleceğini istikrara kavuşturma görevini partisi PPP'ye emanet edeceğini söylemişti. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, seul, Son Dakika

Son Dakika Politika Yoon'a Azil Tehdidi: PPP Lideri Açıkça İfade Etti - Son Dakika

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