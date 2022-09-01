Yozgat Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

01.09.2022 16:39
Yozgat Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yenileme ihtiyacının olduğu noktalarda sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yenileme ihtiyacının olduğu noktalarda sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat Belediyesi ekipleri, Mutafoğlu Mahallesi ikinci mıntıkada bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarının bağlantı yolunda sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekiplerinin şehrin dört bir tarafında asfalt dökümü, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Yaz ayı ile başladığımız asfalt serim çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor.

Birçok mahallemizi asfaltla buluşturduktan sonra plan dahilinde Yeni TOKİ konutlarımızın bulunduğu alanda da çalışmalarımız başladı. Yapılan çalışmaları düzenli olarak inceleyip çalışmaların sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Asfalt çalışmamızı en kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız" dedi. - YOZGAT

YORUMLAR
500
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı Efeler'de yolların bakım ve onarım çalışmaları sürüyor Efeler'de yolların bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi, Yozgat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yozgat Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 16:43:02. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement