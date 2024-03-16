YRP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, Köşk ilçesinde seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı

Politika

Yeniden Refah Partisi (YRP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, seçim çalışmalarını Köşk ilçesinde yoğunlaştırdı. Programı kapsamında ilçeye bağlı Başçayır Köyü'nde halka hitap eden Bulut, "Rahmetli Erbakan Hoca'mızın yarım kalmış projelerini tamamlamak üzere yola çıktık. Halkın gerçek refaha ulaşması için sizlerden destek istiyoruz" dedi.

Teravih namazından sonra Başçayır Köyü Meydanı'nda Köşk Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin ile birlikte halkın karşısına çıkan Serdal Bulut, konuşmasına Necmettin Erbakan'ın oğlu Genel Başkanları Fatih Erbakan'ın selamını ileterek başladı. Köy meydanında hazırlanan kürsüde ilk konuşmayı yapan Başçayır Muhtarı Emin Özdemir partililere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Gittikleri yerlerde kendilerini Erbakan'ın emaneti olarak karşılanmaktan hem mutluluk duyduklarını hem de bu durumun sorumluluklarını daha da arttırdığını belirten YRP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seldal Bulut, "İnşallah bizlere fırsat verdiğinizde hayırlı hizmetler yapmak nasip olur. Parti olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında aile yapısı, denk bütçe ve mazlum milletlerin durumunu çok önemsiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak rahmetli Necmettin Erbakan Hocamız'ın vadettiği ama yapamadıklarını da oğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz" diyerek vatandaşlardan destek istedi. - AYDIN