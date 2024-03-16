Yeniden Refah Partisi (YRP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, seçim çalışmalarını Köşk ilçesinde yoğunlaştırdı. Programı kapsamında ilçeye bağlı Başçayır Köyü'nde halka hitap eden Bulut, "Rahmetli Erbakan Hoca'mızın yarım kalmış projelerini tamamlamak üzere yola çıktık. Halkın gerçek refaha ulaşması için sizlerden destek istiyoruz" dedi.
Teravih namazından sonra Başçayır Köyü Meydanı'nda Köşk Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin ile birlikte halkın karşısına çıkan Serdal Bulut, konuşmasına Necmettin Erbakan'ın oğlu Genel Başkanları Fatih Erbakan'ın selamını ileterek başladı. Köy meydanında hazırlanan kürsüde ilk konuşmayı yapan Başçayır Muhtarı Emin Özdemir partililere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Gittikleri yerlerde kendilerini Erbakan'ın emaneti olarak karşılanmaktan hem mutluluk duyduklarını hem de bu durumun sorumluluklarını daha da arttırdığını belirten YRP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seldal Bulut, "İnşallah bizlere fırsat verdiğinizde hayırlı hizmetler yapmak nasip olur. Parti olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında aile yapısı, denk bütçe ve mazlum milletlerin durumunu çok önemsiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak rahmetli Necmettin Erbakan Hocamız'ın vadettiği ama yapamadıklarını da oğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz" diyerek vatandaşlardan destek istedi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › YRP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, Köşk ilçesinde seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis ve komite üyelerine, yaptığı yatırımları ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. Yavaş, ortak akılla belediyeyi yönettiğini ve şehrin problemlerine çözüm aradıklarını belirtti. Ayrıca, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde gerçekleştirdiği projelerle turizmi canlandırmayı hedeflediğini söyledi. Yavaş, ATO üyelerinin hukukunu korumak için mücadele ettiğini ve esnafın huzurunu ve bereketini önemsediğini vurguladı.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da riskli alan ilan edilen 540 hektarlık alanda yıllardır çözüm üretilmediğini belirterek, kentsel dönüşüm konusunda çalışacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yılmaz, Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek brifing aldı ve iş dünyası ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ayrıca Tuncelili iş adamı Kazım Güntaş tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile birlikte Hüyük'te esnafla ve vatandaşlarla buluştu.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç edilen bir polis memuru gözaltına alındı. İhraç polis memurunun, örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da vatandaşlarla bir araya gelerek Milli Görüş ruhunu yaşatmak için yeniden alanlarda olduklarını belirtti. Erbakan, hiçbir ayrım gözetmeksizin 81 ilde yüzlerce projeyi hayata geçireceklerini ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaklarını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adrasan'da turizmcilerle bir araya gelerek, Olympos ve Phaselis gibi yerlerde gece müzeciliği ile turizmi destekleyeceklerini söyledi. Ayrıca, duran Antalya'nın şansının olmadığını ve her zaman koşan bir Antalya'ya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bakan Ersoy, butik ve eko turizmi canlandırmak için Kemer'den Kaş'a kadar çalışmalar yapacaklarını da vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemizin her yöresinde yükselttiğimiz üniversiteler, teknokentler, araştırma merkezleri ve kütüphaneler insani gelişmişliğe verdiğimiz önemin en güzel göstergeleridir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de yapımı devam eden onkoloji hastanesinin proje değişiklikleri yapıldığını ve en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Hastanenin yatak kapasitesi 411, poliklinik sayısı 153 olacak.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN hakkında yaptığı açıklamada, KAAN'ın Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz olduğunu ve planlandığı gibi çalıştığını belirtti. Kotil, KAAN'ın 5. nesil bir savaş uçağı olduğunu vurgulayarak, 2028 itibarıyla 20 uçağın Hava Kuvvetlerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üzerinde DEM Parti amblemi bulunan 'Mansur Yavaş'ı destekliyoruz' afişleri hakkında konuştu. Yavaş, 'Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle sahtekarlıklara başvuruyorlar.' diyerek savcılığa başvuracaklarını ifade etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru S.Ü'nün saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. S.Ü. gözaltına alındı ve örgütle bağlantısının olduğu belirlendi. S.Ü'nün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadeleri alındı ve Bank Asya'da hesabının bulunduğu tespit edildi. S.Ü. cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?