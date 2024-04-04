YSK, Aksu ve Uğurludağ'da oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti - Son Dakika
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Politika

YSK, Aksu ve Uğurludağ'da oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti

YSK, Aksu ve Uğurludağ\'da oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

04.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Uğurludağ, Isparta, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK, Aksu ve Uğurludağ'da oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: YSK, Aksu ve Uğurludağ'da oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti - Son Dakika
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