YSK Başkanı Yener: Oy kullanma süreci sorunsuz tamamlandı

Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sandıkların açılmasına dakikalar kala açıklanan seçim anketine sert tepki gösterdi. Şen, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" dedi.