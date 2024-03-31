YSK Başkanı Yener: Oy kullanma süreci sorunsuz tamamlandı - Son Dakika
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Politika

YSK Başkanı Yener: Oy kullanma süreci sorunsuz tamamlandı

YSK Başkanı Yener, oy kullanma sürecinin bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirtti. Ankara'da gerçekleştirilen seçimlerde herhangi bir ciddi sorun yaşanmadığı ifade edildi.

31.03.2024 17:12  Güncelleme: 17:13
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YSK Başkanı Yener: "Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır" - ANKARA

Kaynak: İHA

YSK Başkanı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK Başkanı Yener: Oy kullanma süreci sorunsuz tamamlandı - Son Dakika

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