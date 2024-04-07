Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adıyaman'ın Besni Belediyesi, Kocaeli'nin Körfez Belediyesi ve Samsun'un Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü belediyeleri ile Siirt Belediyesi'nde oyların yeniden sayımı ve seçim yenileme taleplerini reddetti.
10 Nisan'da sona erecek seçim itirazları için süreç işliyor. Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karar bağlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu ise il ve ilçelerdeki itirazlar değerlendirmek üzere toplandı.
Buna göre itirazlara ilişkin yapılan toplantıda, 5 ilçe ve 1 il için oy sayımı ve seçim yenileme talebi reddedildi.
Cumhuriyet Halk Partisinin Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanlığı ile Kocaeli'nin Körfez Belediye Başkanlığı seçimi için oyların yeniden sayımı ya da seçimin yenilenme talebi reddedildi.
Milliyetçi Hareket Partisinin Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanlığı için oy pusulalarının yeniden sayılma talebi ise reddedildi.
Yeniden Refah Partisinin Samsun'un Bafra Belediye Başkanlığı ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı seçiminin iptali de reddedildi.
Adalet ve Kalkınma Partisinin Siirt İl Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme talebi de reddedildi.
Öte yandan, Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit Belediyesi için aldığı oyların yeniden sayımına yönelik karara DEM Parti'nin itirazı kabul edildi. Böylelikle Dargeçit Belediyesinde oyların yeniden sayılma kararı iptal edilmiş oldu. - ANKARA
Son Dakika › Politika › YSK, belediye seçimlerinde oyların yeniden sayımı ve seçim yenileme taleplerini reddetti - Son Dakika
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu. Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karabük ve D-100 kara yollarındaki noktalarda denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, personele çalışmalarında kolaylık diledi. Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Trafik hakkında bilgi alan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personele de kolaylık ve başarılar diledi.
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