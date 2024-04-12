YSK, İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine yaptığı itirazı reddetti - Son Dakika
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Politika

YSK, İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine yaptığı itirazı reddetti

YSK, İYİ Parti\'nin Ordu seçimlerine yaptığı itirazı reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itirazı tam kanunsuzluk nedeniyle reddetti.

12.04.2024 17:11  Güncelleme: 17:17
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin tam kanunsuzluk nedeniyle Ordu seçimlerine yaptığı itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor. İtiraz süreci çerçevesinde İYİ Parti tarafından, Ordu seçimlerine ilişkin 95 sandık kurulu başkanı memurun ve siyasi parti üyesi olduğu, birçok oy pusulasında kat izi bulunmadığı ve çift mühürlü oyların çokluğu iddialarıyla Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itirazda bulunulmuştu.

Bugün saat 15.00'da toplanan kurulda ise İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz ele alındı. Toplantıda İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimleri için 'tam kanunsuzluk' sebebiyle yaptığı seçimin iptali ve yenilenmesi talebini reddetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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