YSK Üyeleri Adıyaman'da Deprem Bölgesini İnceledi - Son Dakika
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Politika

YSK Üyeleri Adıyaman'da Deprem Bölgesini İnceledi

YSK Üyeleri Adıyaman\'da Deprem Bölgesini İnceledi

YSK üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Akgün, depremzedelerin anayasal oy haklarını kullanmaları için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların da rahat bir şekilde oy kullanmaları için önlemler alındı.

04.03.2024 15:13  Güncelleme: 15:16
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Deprem bölgesindeki ziyaret ve incelemeleri kapsamında kente gelen YSK üyelerinden Akgün ile Kalender, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nda seçim kurulu hakimleri, başsavcı ve diğer personelle bir araya geldi.

Akgün, gazetecilere, depremden etkilenen kentleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Afetzede seçmenlerin anayasal oy verme haklarının sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla yerinde incelemeler yaptıklarını aktaran Akgün, şöyle devam etti:

"Adıyaman merkezde 5 bin civarında seçmen artarak bu defa 191 bin 926 seçmen 658 sandıkta oy kullanacaktır. Deprem bölgesinde yaşayan seçmenlerin anayasal oy haklarının daha rahat kullanmaları için biz yasaların el verdiği ölçüde pozitif uygulamalar benimsedik. Bu seçim döneminde genel, milletvekili, cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde afetzede seçmenlerimizin, seçimde mağdur olmamaları, anayasal haklarını kullanırken rahat olmaları için her türlü tedbiri aldık."

Seçmenlerin rahat ortamda oylarını kullanmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaptıklarını bildiren Akgün, "Zaten sahayla biz sürekli iletişim içerisindeyiz. Bir de yerinde kendimiz de görmek istedik. Burada ciddi bir deprem yaşandı, okullar yıkıldı, hem de seçmenlerimizin bir kısmı başka illere gittiler. Bunların hem geri dönüşlerinde rahat bulundukları, bulunacakları yerde oy kullanmaları için kolaylaştırıcı uygulamalar getirdik." dedi.

Konteyner kentlerdeki tedbirler

Konteyner kentlerde de alınan tedbirlerle ilgili de açıklamada bulunan Akgün, şunları kaydetti:

"Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat oy kullanmaları için de her türlü tedbiri aldık. Yine yıkılan okullar ve diğer tesislerde, oy kullanılan, sandık konulan yerler için de özellikle valilik diğer kamu kurumlarından destek almak suretiyle her türlü çalışmayı yaptık."

YSK üyeleri daha sonra Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret ederek kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika YSK Üyeleri Adıyaman'da Deprem Bölgesini İnceledi - Son Dakika

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