Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, işçi alacaklarını eksiksiz ödedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, işçi alacaklarını eksiksiz ödedi

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, işçi alacaklarını eksiksiz ödedi

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, geçmiş yönetimden kalan borçlara rağmen işçi alacaklarını eksiksiz bir şekilde ödedi. Belediyenin gelirine oranla yüksek bir borçla devralan Başkan Altıok, işçi ve emekçilerin maaşlarını düzenli olarak yatırdı.

21.07.2024 10:26  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, geçmiş yönetimden kalan borçlara rağmen işçi alacaklarını odağına aldı. Aylık ortalama geliri 5 milyon TL olan Yumurtalık Belediyesi'ni geçmişten kalan 205 milyon lira, yani gelirine oranla yüksek bir borçla devralan Başkan Altıok, borç yüküne rağmen işçi ve emekçilerin maaşlarını eksiksiz bir şekilde yatırdı.

Belediyenin 90 milyon TL çeşitli firmalara borcu olduğunu, 24 milyon TL işçi-memurların eski alacaklarının yanı sıra 91 milyon TL ise memur, SGK, stopaj ve vergi ödemeleri olmak üzere toplam 205 milyon lira borcu bulunduğunu kaydeden Başkan Altıok, deyim yerindeyse tam bir inanılmaza imza attı.

Göreve başlamasının ardından geçen 3.5 aylık süre zarfında gider azaltıcı ve gelir artırıcı yoğun bir çalışma yürüten, ilçede hizmetlerin çeşitlendirilmesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük desteğini gördüklerini söyleyen Başkan Altıok, bu süreçte belediyenin giderlerini azalttı, gelirleri maksimum seviyeye çıkarttı.

Kısa süre içerisinde 10 yıldır hiçbir zaman tam maaş almayan işçi ve memurların tüm maaşlarını eksiksiz bir şekilde yatıran ve yatırmaya devam edeceklerini vurgulayan Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, işçi ve memura toplamda 25 milyon TL'lik ödeme yaptı. Ödemelerin yaklaşık 7 milyon TL'sinin işçi ve memurların eski alacaklarına istinaden yapıldığını hatırlatan Başkan Altıok, "Emeğin en yüce değer olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Emekçilerimizin alın teri kurumadan alacaklarını eksiksiz yatırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uzun yıllardan sonra alın terlerinin karşılığını aldıkları için mutluluklarını paylaşan emekçiler, "Her ay maaş günümüz geldiğinde hesabımıza yatan para 6.000 TL oluyordu. Maaş gününde hesabımıza yatan para hiçbir ihtiyacımızı karşılamamıza yetmiyordu. Çok büyük sıkıntılara düştüğümüzde yalvar-yakar ilave olarak 2-3 bin lira parça parça para alıyorduk. Maalesef kendi alacağımızı bizlere dilenci sadakası gibi ödediler. Her ay içeride alacağımız kalıyordu. Bazı arkadaşlarımızın, içeride 250 bin, kimi arkadaşlarımızın 180 bin, kimimizin 120 bin TL alacağımız kalmıştı. Eski belediye yönetimi bizi ekonomik yönden çok zor durumda bıraktı. Telafisi ağır yaralar aldık. Çöp kamyonunun arkasında Adana sıcağında akşama kadar çalışan bir temizlik personeli arkadaşımızın maaşını alamaması içler acısı bir durumdu. Sağ olsun Erdinç Altıok başkanımız, göreve geldiği günden bu yana cebimiz para görmeye başladı. Evimizin ihtiyaçlarını karşılamaya başladık" dediler.

10 yıldır belediyede çalışan pek çok işçi bugüne kadar tam maaşlarının ne kadar olduğunu dahi bilmediklerini, bu konularda kendilerine en ufak bir bilgi verilmediğini dile getirdiler. Erdinç Altıok'un belediye başkanı seçilmesinin hemen ardından Nisan ayında ilk defa maaşlarını hesaplarında gördüklerinde tam maaşlarının ne kadar olduğunu öğrendiklerini belirten çalışanlar, "Allah başkanımızdan razı olsun. 1 Nisan'dan bu yana her ay mesailerimizle birlikte tüm alacaklarımızı gününde ve eksiksiz olarak alıyoruz. Ayrıca, eski alacaklarımıza istinaden de bizlere ödeme yapıldı. Maddi olarak uzun yıllardan sonra bir nefes almış olduk. Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Erdinç Altıok, Yumurtalık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, işçi alacaklarını eksiksiz ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
08:42 Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu YRP’li Başkandan Bakan Kurum’a sert sözler Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler
07:56 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
08:28 Perinçek’in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır’dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak
08:13 Önce tereddüt etti sonra yola atladı Çocuğun hatası pahalıya patladı Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
08:09 Önce çaldı sonra pişman oldu Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi Önce çaldı sonra pişman oldu! Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi
02:48 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 11:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, işçi alacaklarını eksiksiz ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement