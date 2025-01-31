Yumurtalık Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Politika

Yumurtalık Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Yumurtalık Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde temizlik ve hijyeni öncelik olarak belirlediklerini ifade etti. Belediye ekipleri, caddeler ve parklar dahil olmak üzere düzenli temizlik çalışmaları yaparken, zabıta ekipleri de hijyen denetimlerine devam ediyor.

31.01.2025 10:02  Güncelleme: 10:06
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede mahalle mahalle gezip halkla bütünleşirken temizlik ve hijyeni de ön planda tutuyor. Yumurtalık Belediyesi ekipleri, mahallelerde, caddelerde, park ve camilerde düzenli olarak temizlik çalışması yapıyor. Başkan Altıok, ışıl ışıl bir Yumurtalık için özveriyle çalıştıklarını kaydediyor.

İlçe genelinde tüm engelleri, molozları da kaldıran, sokakları tertemiz yapan Yumurtalık Belediyesi'nin Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle uyumlu bir çalışma örneği sergilediğini belirten Başkan Altıok, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyor.

Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimi de sürüyor. Adana'nın denize açılan turizm kapısı şirin ilçede zabıta ekiplerinin tüm fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimini gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Altıok, mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip onların sorunlarını dinlemekten ve çözüm yolları aramaktan duyduğu memnuniyeti de ifade ediyor.

Göreve geldiği günden itibaren halkın arasından çıkmayan, "Halk ile iç içe, halkın içinde" mahalle toplantıları kapsamında Kalemli, Kaldırım, Deveciuşağı ve Haylazlı Mahalleleri'nde hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Erdinç Altıok, "Önceliğimiz ilçemizin öncelikli olarak temiz ve hijyenik bir turizm merkezi olarak anılmasıdır. Vatandaşlarımızla buluşmalarımız da belediyemizdeki eksiklikleri görmemiz, hizmeti çeşitlendirmemiz adına büyük önem taşıyor. Daha güzel Yumurtalık için halkımızla birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz" diye konuşuyor - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yumurtalık Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika

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