Yumurtalık'ın Turizm Potansiyeli Gelişiyor - Son Dakika
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Politika

Yumurtalık'ın Turizm Potansiyeli Gelişiyor

Yumurtalık\'ın Turizm Potansiyeli Gelişiyor

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Yumurtalık'ın turizm değerini artırmak için mahalle toplantıları düzenleyerek halkın taleplerini değerlendiriyor. İlçenin doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile Adana'nın turizminde önemli bir rol oynamasını hedefliyor.

27.01.2025 11:54  Güncelleme: 11:58
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Adana'nın denize açılan kapısı Yumurtalık'ı hak ettiği noktaya ulaştırmak için yoğun bir mücadele veren Belediye Başkanı Erdinç Altıok, vatandaşlardan gelen dilek, öneri ve talepleri de değerlendiriyor.

"Halk ile İç İçe, Halkın İçinde" sloganıyla mahalle toplantılarını Yumurtalık İlçe Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Altıok, toplantıların düzenli olarak süreceğini ve her vatandaşa yerinde ulaşacaklarını vurguladı.

İlçedeki mahalleleri gezip vatandaşlarla buluşan, sorunlarını dinleyen, çözüm yolları sunan Altıok, Yumurtalık'ın Adana'nın turizm potansiyelini güçlendirdiğini, ilçenin güneyin parlayan yıldızı olacağını kaydetti.

Eşsiz kumsalları, berrak denizi ve doğal güzellikleriyle Yumurtalık'ın aynı zamanda tarihi zenginlikleri ve antik kalıntılarıyla da Adana'nın turizminde önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Başkan Altıok, "Güzel ilçemizi halkımızla ve Adana Büyükşehir Belediyemizle birlikte daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız" diye konuştu.

Altıok, vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinlerken belediyenin Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Yumurtalık genelindeki marketlerde Son Kullanma Tarihi (SKT) ve fiyat etiket denetimlerini gerçekleştirdi. Altıok, titiz çalışan belediye ekiplerine ve anlayışlı davranan tüm marketlere teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yumurtalık'ın Turizm Potansiyeli Gelişiyor - Son Dakika

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