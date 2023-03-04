Yunan basınında altılı masa krizi: "Erdoğan haklı çıktı" - Son Dakika
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Yunan basınında altılı masa krizi: "Erdoğan haklı çıktı"

04.03.2023 20:19
Yunan basınında altılı masa krizi: "Erdoğan haklı çıktı"

Yunan basını, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasını, "Erdoğan haklı çıktı" sözleriyle duyurdu.

Yunan basını, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasını, "Erdoğan haklı çıktı" sözleriyle duyurdu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası da gelişmeye büyük yer ayırdı. Ethnos gazetesi yazarlarından Maria Zaharaki bugün yayınladığı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her halükarda dağılacaklar" sözünü hatırlatarak, "Erdoğan haklı çıktı. Altılı muhalefet Erdoğan'ın karşısında duramadı ve seçimlere ulaşamadan dağıldı. Şu anda Türk siyaseti havaya uçmuş durumda" yorumunu yaptı.
Yunan Kathimerini gazetesi ise haberi "Oturdular, konuştular, ayrıldılar" başlığıyla servis etti. Kathimerini yazarı Manolis Kostidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ne olacağını aylar önce söyledik. İranlıların dediği gibi 'Oturdular, konuştular ve ayrıldılar.' Biz söylemiştik. İşte aynen böyle oldu" sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonda yaptığı açıklamanın videosunu Yunanca tercüme ile sitesinde duyuran gazete, seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine çevrildiğini yazdı. - ATİNA

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunan basınında altılı masa krizi: 'Erdoğan haklı çıktı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan basınında altılı masa krizi: "Erdoğan haklı çıktı" - Son Dakika
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