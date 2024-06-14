Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kabine değişikliği yaptı - Son Dakika
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Politika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kabine değişikliği yaptı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, partisinin AP seçimlerinde oy kaybetmesinin ardından kabine değişikliğine giderek Takis Theodorikakos Kalkınma Bakanı olarak atadı. Yeni kabinenin yarın toplanması bekleniyor.

14.06.2024 12:35
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ATİNA (İHA) Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, partisinin AP seçimlerinde oy kaybetmesinin ardından kabine değişikliğine giderek Takis Theodorikakos Kalkınma Bakanı olarak atadı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, iktidardaki lideri olduğu Yeni Demokrasi'nin (ND) 9 Haziran'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kaybetmesinin ardından kabine değişikliğe gitme kararı aldı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Kalınma Bakanının atandığı ve Çalışma Bakanının görevinde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Takis Theodorikakos Kalkınma Bakanı olarak atanırken, Niki Kerameus Çalışma Bakanlığı görevine getirildi. Miçotakis, Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis'in görevinde bir değişikliğe gitmedi.

Yeni kabinenin bugün yerel saatle 18.00'de Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou huzurunda yemin etmesi, yarın saat 10.00'da toplanması bekleniyor.

2019 yılından bu yana Yunanistan'da iktidarda bulunan Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisi, 9 Haziran'da yapılan seçimlerde birinci parti olmasına rağmen yüzde 33 hedefi yakalayamamıştı, yüzde 28,3'te kalmıştı. - ATİNA

Kaynak: İHA

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