Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla GAÖ toplantısı yapılacak

MSB: "Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina'da yapılacaktır." - ANKARA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, seçildiği günden bu yana vatandaşları ve STK temsilcilerini kabul ederek, herkese eşit hizmet edeceklerini vurguladı. Başkan Kurnaz, İlkadım'ı gurur duyulan bir ilçe haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı. Konuk Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Hassan'a protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samia Suluhu Hassan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
AKP ve MHP grupları, CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulunarak, CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki DİSK heyetini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de bulundu.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 31 Mart seçimlerinde Mahalli İdareler seçimlerinde İl Genel Meclis üyesi seçilen üyeleri tebrik ederek, hizmet etmeyi temenni etti.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkentte düzenlenen, 'Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri' etkinliğine katıldı. Güler, etkinlikte yer alan firmaların stantlarını ziyaret ederek, sergilenen teknoloji ürünleri hakkında yetkililerden bilgi aldı, başarı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen kapalı grup toplantısında, yaşamını yitiren TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ı anarak başkanlık etti. Bayraktar, uzun yıllar CHP Grubu'nda Grup Müdürü olarak görev yapmıştı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında 9 işçi toprak altında kaldı. TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon başkanlığına AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi.
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