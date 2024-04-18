Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla GAÖ toplantısı yapılacak

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kapılarının ve gönüllerinin her zaman millete açık olduğunu söyledi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, seçildiği günden bu yana vatandaşları ve STK temsilcilerini kabul ederek, herkese eşit hizmet edeceklerini vurguladı. Başkan Kurnaz, İlkadım'ı gurur duyulan bir ilçe haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.