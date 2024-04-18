Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla GAÖ toplantısı yapılacak - Son Dakika
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Politika

Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla GAÖ toplantısı yapılacak

Yunanistan ve Türkiye arasında gerilimi azaltmak amacıyla düzenlenen Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı, 22 Nisan Pazartesi günü Atina'da gerçekleştirilecek. Heyetlerin katılımıyla yapılacak toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güven ortamının oluşturulması hedefleniyor.

18.04.2024 12:01
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MSB: "Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina'da yapılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla GAÖ toplantısı yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla GAÖ toplantısı yapılacak - Son Dakika
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