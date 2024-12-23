Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Gazeteciler Cemiyeti Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Gazeteciler Cemiyeti Yönetimini Ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Gazeteciler Cemiyeti Yönetimini Ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı Önder Aydın ve yöneticilerini kabul etti. Aydın, yeni projeleri ve hedefleri hakkında bilgi verirken, Balaban gazeteciliğin önemine değindi ve destek sözü verdi.

23.12.2024 13:34  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı seçilen Önder Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Önder Aydın ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Cemiyet Başkanı Önder Aydın, yeni dönemde yapacakları değişiklikler, projeler ve kısa vadeli hedefleri hakkında Başkan Semih Balaban'a bilgi verdi. Gazetecilik mesleğinin bir kamu görevi olduğunu dile getiren Başkan Balaban ise, gazetecilerin her zaman yanında olduğunun altını çizerek Cemiyet Başkanı Önder Aydın ve yönetimine görevinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Önder Aydın, Yunusemre, Politika, Balaban, manisa, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Gazeteciler Cemiyeti Yönetimini Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
22:31 Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
21:37 Volkan Demirel’den olay tepki Şenol Güneş’in elini sıkmadı Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı
21:19 Narin’i kim neden öldürdü Sanık avukatları tv100’de Narin'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100'de!
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
20:23 Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 15:07:42. #1.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Gazeteciler Cemiyeti Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.