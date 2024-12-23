Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Gazeteciler Cemiyeti Yönetimini Ağırladı

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı seçilen Önder Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Önder Aydın ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Cemiyet Başkanı Önder Aydın, yeni dönemde yapacakları değişiklikler, projeler ve kısa vadeli hedefleri hakkında Başkan Semih Balaban'a bilgi verdi. Gazetecilik mesleğinin bir kamu görevi olduğunu dile getiren Başkan Balaban ise, gazetecilerin her zaman yanında olduğunun altını çizerek Cemiyet Başkanı Önder Aydın ve yönetimine görevinde başarılar diledi. - MANİSA