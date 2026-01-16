Başkan Balaban, Muradiye'de süren altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Başkan Balaban, Muradiye'de süren altyapı çalışmalarını inceledi

Başkan Balaban, Muradiye\'de süren altyapı çalışmalarını inceledi
16.01.2026 09:39  Güncelleme: 09:41
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Mahallesi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarını inceledi. Çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Balaban, Muradiye'nin 1,5 yıl içinde daha güzel günler yaşayacağını vurguladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Muradiye Mahallesi'nde sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar sırasında yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Balaban, "Muradiye, 1,5 yıl içerisinde çok daha güzel günler yaşayacak" dedi.

Muradiye Mahallesi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde yürütülen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelere Başkan Balaban'ın yanı sıra Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci ve Yusuf Ataç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Dilek Yeltin, Yunusemre Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sargın ve mahalle sakinleri katıldı.

Ziyaret, mahalle sakinleriyle gerçekleştirilen toplantıyla başladı. Toplantıda çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Balaban, daha sonra beraberindeki heyetle sahada incelemelerde bulundu.

"Sorunları aşama aşama çözüyoruz"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi'nin koordineli bir şekilde hareket ettiğini belirterek, "Sorunları aşama aşama çözüyoruz. Kısa vadede bozuk olan yolların yamaları yapılacak, çamur sorunu ortadan kaldırılacak. Sıkışan trafiği rahatlatmak amacıyla alternatif yollar bir ay içerisinde hizmete girecek" dedi.

Adeta seferberlik ilan edildiğini vurgulayan Balaban, "Önceliğimiz ana arterler. Diğer yolları da birlikte düzenleyeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz burada çok önemli bir altyapı çalışması yürütüyor. Muradiye, 1,5 yıl içerisinde çok daha güzel günler yaşayacak. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya Muradiye'ye verdiği destek ve gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yunusemre, Politika, Balaban, Son Dakika

Başkan Balaban, Muradiye'de süren altyapı çalışmalarını inceledi

SON DAKİKA: Başkan Balaban, Muradiye'de süren altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
