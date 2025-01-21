Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Çağrı Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Çağrı Merkezi'nde çalışan personelle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Balaban, belediyenin vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için yoğun bir çaba içinde olduğunu belirtti.

21.01.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Çağrı Merkezi'nde görev yapan çalışanlarla bir araya geldi ardından da merkezi arayan vatandaşlarla birebir görüştü. Başkan Balaban'ın sesini duyan vatandaşlar ise ilk etapta şaşırdı, ardından taleplerini anlattı.

Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi'nde vatandaşlarının daha kaliteli, ulaşılabilir hizmet almasını sağlamak için çalışan personelini ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çağrı merkezine gelen aramalara cevap vererek vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Balaban'ın sesini duyan vatandaşlar ilk etapta şaşkınlığını gizleyemedi. Belediye Başkanı Balaban'a taleplerini anlatan vatandaşlar, belediye başkanına taleplerini iletmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

'Belediye bir telefon kadar yakın'

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Çağrı Merkezi'nin Yunusemre'deki vatandaşlara daha kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunabilmek için önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Başkan Balaban burada yaptığı açıklamada 444 62 09 numaralı çağrı merkezinin, sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet veren personeliyle vatandaşlara bir telefon kadar yakın olduğunu söyledi. Çağrı merkezinde çalışan personelini ziyaretinde konuşan Belediye Başkanı Balaban, her türlü vatandaş sorununa çözüm bulmak amacıyla yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.

'Sorunları en hızlı şekilde çözmek için çalışıyoruz'

Başkan Balaban, halkla ve kurumlarla iş birliği içerisinde Yunusemre'nin sorunlarını el birliğiyle çözeceklerini kaydederek şunları söyledi: "444 62 09 numaralı Çağrı Merkezi'nde vatandaşlarımızın taleplerini dinledim. 'Yunusemre Hepimizin' diyerek, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için belediye olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri, imkanlarımız dahilinde en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak bizim en önemli görevimiz. Bu süreçte bize yardımcı olan, mesai arkadaşlarım ve çağrı merkezinde görev yapan değerli çalışanlarımıza, ayrıca 270 bin vatandaşımıza hizmet sunan tüm personelimize teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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