Başkan Balaban Ege Bölgesinde ikinci oldu

Ege Bölgesi'nde yapılan Yerel Yönetimler Güven Endeksi araştırmasında Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yüzde 60,8'lik güven oranıyla en güvenilen ilçe belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı.

ORC Araştırma tarafından açıklanan "Yerel Yönetimler Güven Endeksi - Mart 2026" sonuçlarına göre, Ege Bölgesi'nde büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında güven oranı en yüksek isimler belli oldu. Ege Bölgesi'nde nüfusu 150 binin üzerindeki 20 büyükşehir ilçesinde gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara "İlçe belediye başkanınıza ne derece güveniyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre listenin ilk sırasında yüzde 61,0 ile Ömer Eşki yer alırken, onu Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban takip etti. Araştırmada üçüncü sırada yüzde 60,2 ile Alim Karaca, dördüncü sırada yüzde 59,5 ile Aydın Pehlivan, beşinci sırada ise yüzde 58,9 ile Ali Rıza Ertemur yer aldı. Göreve geldiği günden bu yana şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışını ön plana çıkaran Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın yüksek güven oranı dikkat çekti. Belediye çalışmalarını kamuoyuyla düzenli olarak paylaşan, basın toplantıları ve mahalle buluşmalarıyla vatandaşla doğrudan iletişim kuran Başkan Semih Balaban'ın yönetim anlayışı, araştırma sonuçlarına da yansıdı.

Sıralama ise şöyle: Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki (yüzde 61), Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban (yüzde 60,8), 3-), Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca (yüzde 60,2), Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan (yüzde 59,5), Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur (yüzde 58,9). - MANİSA