Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Dostlar Meclisi\'nde Faaliyetlerini Paylaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Dostlar Meclisi'nin bu haftaki konuğu oldu. Programda Başkan Balaban, meclis üyelerine bir yıllık görev süresince yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi verirken, onların talep ve önerilerini dinledi.

Her hafta bir konuğu ağırlayan Manisa Dostlar Meclisi'nin bu haftaki konuğu Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban oldu. Yaklaşık 3 saat süren programda Başkan Balaban'ın yanı sıra Eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcılarından Ali Kuyumcu, Haydar İzci ile Yusuf Ataç da yer aldı. Mecliste Başkan Balaban, görev süresi üzerinden geçen bir yıl hakkında meclis üyelerine bilgi verirken, soruları da yanıtladı. Belediye Başkan Yardımcılarının da sık sık çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaştığı gecede, meclis üyelerinin talep ve görüşleri de not alındı.

"Bir yıl boyunca insana dokunan projeler yaptık"

Kendilerini ağırladıkları için Manisa Dostlar Meclisi Sözcüsü Cihan Canuyar ile meclis üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Balaban, "Farklı düşünce ve görüşten kıymetli insanların burada bir arada olması bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Topluma da bu açıdan bakıyoruz. Bir yıl göz açıp kapayana kadar geçti. Biz her zaman belediye başkanlığının bir meslek değil, görev olduğuna inandık. Halk bize bu görevi 5 yıllığına verdi. Biz de görev süresince iyi şeyler yapıp, halkın kantarına bir daha çıktığımızda tekrar olumlu sonuç elde etmek istiyoruz. Ama bunun yolu da iyi şeyler yapmaktan, halka dokunmaktan geçiyor. Bizim bir yıl boyunca yaptığımız en önemli projeler de insana dokunan projeler oldu" diyerek hayata geçirilen projelerle ilgili meclis üyelerine detaylı bilgiler verdi. - MANİSA