Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve yönetimini konuk etti

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa'nın tek kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve yönetimini konuk etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve yönetimini makamında konuk etti. Ziyarette Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Emine Özge Arslan, Haydar İzci, Mehmet Mesut Doğan, Cengiz Balkan, Ali Gök, Yusuf Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen eşlik ederken, Başkan Durbay'a ise Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Şimşek, Yenal Yıldırım, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Av. Mert Özkösemen, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri katıldı. Hayırlı olsun ziyaretinde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, nezaketi için Başkan Gülşah Durbay'a teşekkür etti. Başkan Balaban konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gülşah Başkanımıza nazik ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Şehzadelerde büyük bir başarıya imza attı. 1 Nisan sabahı çok güzel bir sonuca uyandık. Halk bize emanet oylar verdi. İnşallah bu emanet oyları bünyemize katarak nice başarılara imza atacağız. İşbirliği içerisinde ilçelerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum."

"İş birliği ve uyum içerisinde olacağız"

Başkan Semih Balaban'a hayırlı olsun dileklerini ileten Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, iş birliği ve uyum mesajı verdi. Konuşmasına Balaban'a 'Hayırlı olsun' temennilerinde bulunarak başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, "Ekibinizi ve Sayın Başkanımız Balaban'ı başarıları için kutluyorum. Güçlü bir şekilde çalışacağız. Yereldeki bu başarımızın ardından inşallah iktidar olacağız. İlçelerimizi ve Manisa'yı en iyi şekilde yöneteceğimize eminiz. İlçelerden biri dahi eksik olsa içimiz buruk olurdu. Kendi başarımız kadar sizin başarınız ile de mutlu olduk. İş birliği ve uyum içerisinde çalışacağız" dedi. Konuşmaların ardından Balaban ve Durbay birbirlerine hediye takdiminde bulundu. - MANİSA