Yunusemre Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 6 mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağı'nda Karaveliler, Küçükbelen, Müslih, Kozaklar, Örencik Mahallesi ile Ortaköy Mesire Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde antrenman yapan Muradiyespor'un minik sporcuları ve Yuntdağı Spor Tesislerinde düzenlenen Yunusemre Belediyesi Yuntdağı Futbol Turnuvası'nda mücadele eden takımları da ziyaret eden Başkan Çerçi, sporculara başarılar diledi. Belediye Başkanı Çerçi'ye AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP İlçe Başkanı Bülent Kocancıoğlu, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Ziyaretlere ilişkin bilgi veren Başkan Çerçi, "Her daim vatandaşlarımız ile buluşup onlar ile bir araya geliyoruz. Ortaköy Mesire Alanı, Karaveliler, Küçükbelen, Müslih, Kozaklar ve Örencik'te vatandaşlarımız ile görüştük. Yuntdağı Spor Tesislerimizde düzenlenen Yunusemre Belediyesi Yuntdağı Futbol Turnuvası'nda mücadele eden takımlarımızı ziyaret ederek başarılar diledik. Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerimizde antreman yapan Muradiyespor'un minik sporcularını ziyaret ettik. Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü nedeniyle düzenlenen Birlik ve Dayanışma Programına katıldık" dedi. - MANİSA