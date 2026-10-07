Yunusemre Belediye Meclisi amatör spor kulüplerine nakdi yardımı kabul etti

Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündemde yer alan 40 madde görüşüldü. Mecliste, amatör spor kulüplerine nakdi yardım yönetmeliği oy birliğiyle kabul edilirken, Zeytin Çalıştayı ve Yaşlı Yaşam ve Bakım Evi kurulması teklifleri ilgili komisyonlara gönderildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Yunusemre ilçesinin sosyal, sportif ve kentsel gelişimine yönelik konular ele alındı.

Mecliste amatör spor kulüplerine nakdi yardım verilmesine ilişkin yönetmelik görüşülerek karara bağlandı. İlçedeki sportif faaliyetlerin desteklenmesini amaçlayan düzenleme, oy birliğiyle kabul edildi.

Zeytin çalıştayı ve yaşlı bakım evi gündemde

Toplantıda önerge olarak sunulan iki teklif ise ilgili komisyonlara havale edildi. İlçede yetiştirilen zeytinin değerine dikkat çekilmesi, Aigai Antik Kenti'nin tarihi olarak zeytin yetiştiriciliğindeki öneminin anlatılması ve zeytin ile zeytinyağının marka değerinin yükseltilmesi amacıyla Zeytin Çalıştayı düzenlenmesi önerildi.

İlçede özellikle yalnız yaşayan yaşlıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Yaşlı Yaşam ve Bakım Evi kurulması teklifi de ilgili komisyonlara gönderildi.

Başkan Balaban'dan başsağlığı mesajı

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 1 Ekim'de Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 5 vatandaş ile 6 Ekim'de İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 10 yaşındaki öğrenci için başsağlığı dileklerini iletti.

Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunun 20 Ekim Salı günü saat 18.00'de Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda yapılmasına karar verilmesinin ardından toplantı sona erdi.