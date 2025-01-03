Yunusemre Belediyesi, 97 Bin 791 Çağrıya Yanıt Verdi

Politika

Yunusemre Belediyesi, geçtiğimiz yıl içerisinde 97 bin 791 çağrı alırken, Halk Masası birimi ise 43 bin 920 görüşme gerçekleştirerek vatandaşının sorununu çözdü.

Yunusemre Belediyesi, 2024 yılı boyunca vatandaşlarına etkin bir şekilde hizmet sunarak, çağrı merkezi ve Halk Masası birimlerinde binlerce başvuruya çözüm üretti. Geçtiğimiz yıl 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezi, toplamda 97 bin 791 çağrı alarak vatandaşların sorunlarına yanıt verdi. Yerel seçimlerin ardından, 1 Nisan itibariyle son 8 ayda Çağrı Merkezi'ne 73 bin 12 çağrı geldi. Gelen talepler, ilgili müdürlüklere iletilerek hızla çözüme kavuşturuldu. Bunun yanı sıra, belediyenin hizmet binasında yer alan Halk Masası birimi, 8 aylık süreçte 32 bin 940 vatandaşla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Halk Masası, vatandaşların taleplerini dinleyip, çözüm üretmek adına çalışmalarını sürdürdü. Yunusemre Belediyesi, bu hizmetlerle vatandaşlarının sorunlarını çözmeyi ve onların memnuniyetini sağlamayı amaçladı. - MANİSA