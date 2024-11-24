Yunusemre Belediyesi'nden Emekli Öğretmenlere Anlamlı Kutlama - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediyesi'nden Emekli Öğretmenlere Anlamlı Kutlama

Yunusemre Belediyesi\'nden Emekli Öğretmenlere Anlamlı Kutlama

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmenlerle bir araya gelerek, öğretmenliğin toplum üzerindeki önemini vurguladı ve öğretmenlere minnettarlığını ifade etti.

24.11.2024 13:28  Güncelleme: 13:30
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmenleri ağırladı. Mesir Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Balaban, "Bir toplumun aydınlığa gitmesinde en önemli motor güç öğretmendir" dedi.

Kendisi de öğretmen olan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşlarını unutmadı. Cumhuriyet Meydanı'nda bu özel gün dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine katılan Başkan Balaban, daha sonra Mesir Tabiat Parkı Yunuspark Kafe'de düzenlenen etkinlikte emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinliğe CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de öğretmenlere eşlik etti. Programda öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulayan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca organizasyonun amacına dikkat çekti. Gürtunca, "Öğretmenlerimizin toplumdaki yeri ve değeri tartışılamaz. Onlara hak ettikleri saygıyı göstermek hepimizin görevi" dedi.

'Öğretmenlik bir toplumun aydınlığa gitmesinde en önemli motor güç'

Bir eğitimci olarak mesleği ile gurur duyduğunu belirten Başkan Semih Balaban konuşmasında öğretmenlerin toplumdaki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Öğretmenlik gerçekten çok önemli bir meslek. Bir toplumun dönüşümünde, gelişiminde, aydınlığa gitmesinde en önemli motor güç öğretmen. Ben de bir öğretmen olarak mesleğimle gurur duyuyorum. Bu ülkede yapılan yanlışlıklara, yapılan haksızlıklara ses çıkartamayan bir toplum olduk. Ama artık öğretmenlerin aydınlanma gücüyle yavaş yavaş bu kabuğu kıracağız. Gerçek anlamda Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen nesli hep birlikte yetiştireceğiz. Emekli öğretmenlerimizin işi bitmedi. Onlar hala kahvelerde, evlerde, toplantılarda öğretmeye, yol göstermeye devam ediyorlar. Atatürk'ün Başöğretmen unvanını taşıdığı ve öğretmenlerimize adadığı bu anlamlı günde, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum." Etkinlikte emekli öğretmenler unutulmadıklarını hissetmenin mutluluğunu yaşadı. Başkan Balaban, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, her zaman öğretmenlerin yanında olacağını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediyesi'nden Emekli Öğretmenlere Anlamlı Kutlama - Son Dakika

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