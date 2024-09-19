Yunusemre Belediyesi\'nden Mahallelere Parke Taşı Çalışmaları

Politika

Yunusemre Belediyesi, Çamlıca, Atatürk ve Barbaros mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda parke taşı döşeme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çamlıca, Atatürk ve Barbaros mahallelerinde yaşayan vatandaşlar artık daha konforlu bir mahallede yaşayacak. Amaçlarının halkın mutluluğu olduğunun altını çizen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Önceliğimiz Yunusemre ilçemizde yaşayan 270 bin vatandaşımız. Halkımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla ekiplerimiz Çamlıca, Atatürk ve Barbaros mahallelerinde ihtiyaç olan noktalarda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Belirli bir program çerçevesinde ekiplerimiz çalışmalarını ilçemiz genelinde sürdürecek." - MANİSA