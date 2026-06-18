Yunusemre Belediyesi'nden kırsal mahalle tartışmasına cevap - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nden kırsal mahalle tartışmasına cevap

Yunusemre Belediyesi\'nden kırsal mahalle tartışmasına cevap
18.06.2026 14:35  Güncelleme: 14:37
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Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, kırsal mahalle statüsü kararlarının belediye meclisi tarafından alındığını, bazı çevrelerin süreci sahiplenmeye çalışmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, kırsal mahalle statüsüne ilişkin sürecin belediye meclisi kararlarıyla yürütüldüğünü belirterek, bazı çevrelerin gerçeği yansıtmayan açıklamalarla süreci sahiplenmeye çalıştığını söyledi. Arslan, "Halkımızın ortak kazanımlarını bireysel hedeflere mal etme çabası kabul edilemez" dedi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, kırsal mahalle statüsüne ilişkin kamuoyunda yapılan açıklamalara tepki göstererek, söz konusu kararların tamamen Yunusemre Belediye Meclisi'nin çalışmaları sonucunda alındığını ve bazı çevrelerin süreci sahiplenmeye yönelik söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yunusemre Belediyesi'nin, Büyükşehir Yasası sonrasında köy tüzel kişiliğini kaybeden mahallelere kırsal mahalle statüsü kazandıran ilk belediye olduğunu hatırlatan Arslan, bu adımın Belediye Başkanı Semih Balaban'ın seçim döneminde verdiği sözlerin kısa sürede yerine getirildiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

"12 yıl boyunca adım atılmadı"

Göreve geldikleri günden bu yana toplam 55 mahallenin kırsal mahalle statüsüne kavuştuğunu kaydeden Arslan, önceki dönemlerde bu konuda herhangi bir somut adım atılmadığını savundu. Arslan, "2014 yılından bu yana AK Parti yönetimindeki Yunusemre Belediyesi, mahalle muhtarlarımızın ve ilgili derneklerin taleplerini karşılıksız bırakmış, köy tüzel kişiliğini kaybeden mahallelere kırsal mahalle statüsü tanınmamıştır. Yaklaşık 12 yıllık süreçte herhangi bir hukuki girişimde bulunmayan bazı isimlerin bugün bu süreci sahiplenmeye çalışması kamuoyunun takdirindedir" dedi.

Arslan, 2024 yılı Aralık ayında 31 mahallenin, 2025 yılında 7 mahallenin ve 2026 yılında da 17 mahallenin kırsal mahalle statüsü kazandığını belirterek, bugün itibarıyla Yuntdağı bölgesinde kırsal mahalle statüsüne geçmeyen mahalle kalmadığını ifade etti.

"Mahkeme kararı değil, belediye meclisi kararı belirleyici oldu"

Konuya ilişkin hukuki sürece de değinen Arslan, kırsal mahalle statüsünün kazanılmasında herhangi bir dernek ya da mahkeme kararının belirleyici olmadığını söyledi.

Küçüksümbüller, Bostanlar, Yağcılar, Beydere, Karakoca, Büyüksümbüller, Ortaköy, Turgutalp, Avdal, Şamar, Üçpınar, Bağyolu, Gülbahçe ve Sarınasuhlar mahalle muhtarları tarafından açılan davalarda mahkemenin değerlendirmesinin, başvuruların Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yerine Yunusemre Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmesi gerektiği yönünde olduğunu belirten Arslan, söz konusu mahallelerin daha sonra meclis kararıyla kırsal mahalle ilan edildiğini kaydetti.

Arslan açıklamasını, "Açılan davalar bu nedenle konusuz kalmıştır. Hukuki süreci ve içeriğini bilmeden ya da kamuoyunu yanıltacak şekilde yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Yunusemre Belediyesi olarak halkımızın yararına olan her adımı kararlılıkla atmaya, verilen sözleri yerine getirmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediyesi'nden kırsal mahalle tartışmasına cevap - Son Dakika

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