Yunusemre\'de Yeni Ek Hizmet Binası Açılıyor

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Mahallesindeki ek hizmet binasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bina bir ay içerisinde tamamlanarak bölgede yaşayan vatandaşların belediye hizmetleri ayağına götürülecek.

Yunusemre'nin en büyük mahallesi olan Muradiye ve Yuntdağı Bölgesi'ndeki mahallere hitap edecek olan Muradiye Ek Hizmet Binası'ndaki yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bölgedeki vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili taleplerine hızlı bir şekilde cevap verecek olan ek hizmet binasındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Balaban'a Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, ilgili müdürler ve teknik ekip eşlik etti.

"Hizmet halkın ayağına gidecek"

İnceleme gezisinin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Semih Balaban, yapılacak ek hizmet binasının bir ay içerisinde hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Başkan Balaban, "İlçemizin en büyük mahallesi Muradiye. Bu mahallede on binlerce kişi yaşıyor. Sadece Muradiye Mahallemiz değil Yuntdağı ve çevre mahalleleri ile bölgede ciddi bir nüfus var. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın belediyecilik hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için daha önce atıl vaziyette duran ek hizmet binamızda tadilat çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı bir ay gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Ek hizmet binası aracılığı ile belediye hizmetlerimizi halkımızın ayağına götürmüş olacağız. Fen işleri, Pak ve Bahçeler, Muhtarlıklar, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Tarımsal Hizmetler, Kadın ve Aile ile Sağlık Müdürlüğü gibi pek çok müdürlüğümüzün burada şubesi bulunacak. Halkımız için çalışmaya aynı şekilde devam edeceğiz" dedi. - MANİSA