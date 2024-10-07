Yunusemre Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni Kurdu - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni Kurdu

Yunusemre Kent Konseyi Gençlik Meclisi\'ni Kurdu

Yunusemre Kent Konseyi, ilçede yaşayan gençlerin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yolları üretmek amacıyla Gençlik Meclisi'ni oluşturdu. Meclis üyeleri ilk toplantısını Yunusemre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirdi.

07.10.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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Yunusemre Kent Konseyi şehrin sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalarına hız vererek Gençlik Meclisi'ni oluşturuyor. Yunusemre Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ilk toplantısını Yunusemre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda gerçekleştirdi.

İlçede yaşayan gençleri dinlemek için çalışmalarına başlayan Yunusemre Kent Konseyi, Gençlik Meclisi'ni oluşturuyor. Yunusemre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda Gençlik Meclisi üyeleri ilk toplantısını yaptı. Toplantıya Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, gençlik meclisi üyeleri ve ilgililer katıldı.

"Aydınlık gelecek gençlerle olacak"

Yunusemre Kent Konseyi bünyesinde hayata geçirilen Gençlik Meclisi'nin Yunusemre'de yaşayan gençlerin sorunlarının tespiti ve çözümü için önemli bir yeri olduğunu belirten Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Yürütme Kurulu Üyeleri Seyfettin Ayakyay ve Hikmet Oban'a teşekkür etti. Kılınç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasinin önemli unsurlarından biri de halkın yönetime katılımının sağlanmasıdır. Ülkemizde uzun yıllar boyunca atıl kalan kent konseyleri aslında halkın yönetime katılımının ana aracıdır. Ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerin de ilçemizin yönetimine katılımı bizim için çok önemli. Şehrimizde yaşayan gençlerimizin sorunlarının tespiti gençlerimizin önerileri ile olacak. Önümüzdeki süreçte de gençlerimizle sık sık bir araya gelerek görüşlerini alacağız. Yunusemre'yi daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe yapmak için gençlerimizle birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni Kurdu - Son Dakika

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