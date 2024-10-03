Yurdagül'den Din Görevlilerine Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Yurdagül'den Din Görevlilerine Ziyaret

Yurdagül\'den Din Görevlilerine Ziyaret

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Din Görevlileri Derneği'ni ziyaret etti, hocaların önemini vurguladı.

03.10.2024 13:20
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MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Yurdagül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren dernek başkanı ve Ulucami İmam Hatibi Emrullah Kaçar, "Bu günde bizleri unutmadıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve İl Başkan Yardımcısı Ufuk Demir, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Ulucami İmam Hatibi olan Emrullah Kaçar ve Erzurum'da görev yapan hocalar ile bir araya gelen Yurdagül, ziyaretten o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MHP İl Başkanı Yurdagül mesajında, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizi ziyaret ettik. Dernek Başkanımız ve aynı zamanda Ulucami İmam Hatibi Emrullah Kaçar hocamız ve birbirinden kıymetli hocalarımızla hem günün manasına vurgu yaptık hem de toplumu manevi manada imar eden hocalarımızın bizler için önemlerini dile getirdik. Bu vesileyle tüm din görevlilerimizin bu müstesna gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

MHP teşkilatının ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emrullah Kaçar, ise "Bu günde bizleri unutmadıkları için Adem Bey ve MHP teşkilatına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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