Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mali disiplini sağlamak ve projeleri hayata geçirmek için tasarruf tedbirleri uygulayacak - Son Dakika
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Politika

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mali disiplini sağlamak ve projeleri hayata geçirmek için tasarruf tedbirleri uygulayacak

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mali disiplini sağlamak ve Yüreğir'e yakışan projeleri hızla hayata geçirmek için tasarruf tedbirleri uygulayacaklarını belirtti. Demirçalı, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve yapılan ödemeleri kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

13.06.2024 13:18
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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Önceliğimiz uygulayacağımız tasarruf tedbirleriyle mali disiplini sağlamak ve Yüreğir'e yakışan en güzel projeleri hızla hayata geçirmek olacaktır. Biz her zaman her bir kuruşun dahi hesabını vereceğimiz, şeffaf bir belediyecilikten yana olacağız" dedi.

Demirçalı, yaptığı açıklamada şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, göreve geldiği günden itibaren yapılan ödemeleri kalem kalem paylaştı.

Demirçalı açıklamasında, şunları kaydetti

"Yüreğir Belediyesi halkın belediyesidir! Bize düşen görev, halkın parasını halka hizmet olarak en iyi şekilde geri götürmektir! Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Yüreğir'in parasını Yüreğirli vatandaşlarımız için kullanacağıma dair söz verdim. Çok dengesiz bir borç yüküyle, anlamsız bir borçla devraldığımız bir belediyi şimdi sapasağlam bir mali tablosu olan belediye haline dönüştürmek için özveriyle çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk hedefimiz belediyemizde mali disiplini sağlamak olacak. Göreve geldiğimiz 1 Nisan sabahından itibaren bu güne kadar olan sürede yaptığımız ödeme tablosunu kamuoyu ile paylaşıyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mali disiplini sağlamak ve projeleri hayata geçirmek için tasarruf tedbirleri uygulayacak - Son Dakika

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