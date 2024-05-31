Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı Teşekkür Ziyaretlerinde Bulundu

Politika

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Doğankent ve 19 Mayıs Mahallesi'nde teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demirçalı, hiçbir zaman halktan kopuk bir başkan olmayacağını vurguladı.

Demirçalı, teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Seçim döneminde verdiği söz üzerine ziyaretlerine 19 Mayıs Mahallesi'nden başlayan Başkan Demirçalı, mahalle sakinlerine desteklerinden dolayı

teşekkür ederek talep ve önerileri ilk ağızdan dinledi.

Demirçalı'nın bir sonraki durağı ise Doğankent oldu. Burada da vatandaşlarla buluşup sohbet eden Demirçalı hem teşekkür etti hem de planlanan çalışmalarla ilgili mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu.

Başkan Demirçalı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada işe şunları söyledi: "Biz bu dönemde belediyeyi halkımızla birlikte yöneteceğiz. Yüreğir'de sorunları Yüreğirli hemşerilerimizle birlikte çözeceğiz. Yüreğirli hemşerilerime seçimden önce bir söz vermiştim. 'Belediye başkanı olur olmaz ilçemizin tüm mahallelerini yeniden ziyaret edeceğim' demiştim. Sözümü tutuyorum. 19 Mayıs ve Doğankent Mahallemize giderek, mahalle sakinlerimiz ve esnaf kardeşlerimizle sohbet edip, istek ve beklentilerini dinledim. Mahalle ziyaretlerine devam edeceğim. Hiçbir zaman halktan kopuk bir başkan olmayacağım" - ADANA