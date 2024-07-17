Yüreğir Belediyesi Engellilere Medikal Malzeme Dağıttı

Politika

Yüreğir Belediyesi, engellilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için 230 manuel ve akülü sandalye ile içerisinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak diğer medikallerin de bulunduğu toplam 280 malzemeyi ihtiyaç sahibi engellilere törenle dağıttı.

Yüreğir Belediyesi, engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 200 tanesi manuel, 30 tanesi çocuk, 2 tanesi akülü tekerlekli sandalye olmak üzere 280 adet medikal malzemeyi belediye ana binası önünde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırdı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, törende yaptığı konuşmada, dağıtımı yapılan medikal malzemelerin her bir engellinin hayatını büyük oranda kolaylaştıracağını ifade ederek, "Bu malzemeler engelli kardeşlerimizin hayatlarında çok şey değiştirecek. Sevgi varsa engeller yok olur. Bugün burada meclis üyemiz İsmail Ceylan'ın katkıları, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Tayvan Büyükelçiliği'nin destekleri ile Yüreğirli engelli bireylerimizin engelleri aşması için 200 adet tekerlekli sandalye, 30 adet çocuk tekerlekli sandalyesi, 38 adet valker yürüteç, 10 adet vakumlu denge bastonu ve 2 adet akülü tekerlekli sandalyenin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bunların çok daha fazlasını yapabilmek için de arkadaşlarımızla büyük bir çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

Konuşmasında yaşanılan yerin gelişmişliğini etkileyen faktörlerden birinin de özel gereksinimli bireylere yönelik yapılan hizmetler olduğunu dile getiren Başkan Demirçalı, "Yüreğir'de her bir engelli bireyimizin her şeye kolayca erişmesini sağlamak için çalışmalarımızı mutlaka engelli bireylerimizi de düşünerek yapacağız. Yüreğir'de engelli kardeşlerimizin yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, konuşmasının ardından CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı ile birlikte medikal malzeme dağıtımı yaptı. Malzeme desteğinden yararlanan engelli bireyler de Başkan Demirçalı'ya teşekkür etti. - ADANA