Yüreğir Belediyesi engelli bireylere tekerlekli sandalye dağıttı

Yüreğir Belediyesi ile Tayvan Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında ilçedeki engelli bireylere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Yüreğir Belediyesi tarafından, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata eşit ve onurlu katılımlarını sağlamak amacıyla törenle tekerlekli sandalye dağıtıldı. .

Törende konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmanın belediyenin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, "Yüreğir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı destek, engelli bireylerimizin günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Tayvan Büyükelçisi Chih-Yang Huang da yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayatına dokunan bu projenin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tayvan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ve sosyal dayanışmaya dayalı iş birliklerinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini vurguladı.