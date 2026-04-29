Yüreğir'de CHP'li Meclis Üyesi Cafer Boyraz başkanvekili seçildi

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Cafer Boyraz başkanvekili seçildi.
Yüreğir Belediyesi'nde başkanvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Tarık Özünal 15 oy alırken CHP'li Meclis Üyesi Cafer Boyraz 21 oy ile başkanvekili seçildi. - ADANA
