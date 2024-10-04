Yüreğir\'de Whatsapp İletişim Hattı Kuruldu

Politika

Yüreğir'de vatandaşların yaşadığı sıkıntıları iletip daha hızlı çözülmesini sağlamak için Whatsapp İletişim Hattı kuruldu. Çağrı Merkezi bünyesinde faaliyete geçen Whatsapp İletişim Hattı ile sorunlar ilgili birime iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşması sağlanacak.

Halkın nabzını tutarak vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefleyen Yüreğir Belediyesi, yenilikçi bir adım atıyor. İlçenin halkçı belediyecilik anlayışını daha da güçlendirmek adına, göreve geldikleri günden beri vatandaşların dile getirdiği şikayetleri ve önerileri dikkate alarak çözüm odaklı çalışmalarını sürdüren Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, iletişim kanallarını genişletiyor.

Başkan Demirçalı, sosyal medya platformları ve yüz yüze iletişimin yanı sıra, daha ulaşılabilir bir yöntem olan Whatsapp hattını ilçe sakinlerinin kullanımına sundu. Bu yeni hizmetle, vatandaşlar ilçe genelinde gözlemledikleri eksiklikleri, görüş ve önerilerini kolaylıkla yetkililere iletebilecekler.

0501 501 10 01 ihbar hattına gönderilecek mesajlar, ilgili birimlere aktarılıp gerekli önlemlerin alınması sağlanacak. Bu sayede, vatandaşlar yaşadıkları sorunları doğrudan yetkililere ileterek çözüm sürecine katkıda bulunabilecekler.

Başkan Demirçalı; "Vatandaşlarımızın bu yeni iletişim kanalını aktif olarak kullanmalarını ve ilçemizin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine katkı sağlamalarını bekliyoruz. Bu adımın, Yüreğir'in gelişimine ve halkımızın refahına olumlu katkılar sağlamasını umuyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin bu adımı, vatandaşların taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilmesini sağlarken, katılımcı bir yönetim anlayışının da güçlenmesine olanak tanıyor. - ADANA